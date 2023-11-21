Хохлов Николай Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хохлов Николай Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.12.1994

Сын: Хохлов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Хохлова Вера Алексеевна

Рождение ребёнка
04.03.?

Сын: Хохлов Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Хохлова Вера Алексеевна

Рождение ребёнка
13.04.?

Дочь: Хохлова Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Хохлова Вера Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хохлова Вера Алексеевна

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