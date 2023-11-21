Хохлова Ольга Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.04.?
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.?
Отец: Хохлов Николай Павлович
Мать: Хохлова Вера Алексеевна
Рождение ребёнка
07.02.2008
Дочь: Хабарова Ульяна Дмитриевна
Отец ребёнка: Хабаров Дмитрий Вячеславович
Рождение ребёнка
09.06.2010
Дочь: Хабарова Софья Дмитриевна
Отец ребёнка: Хабаров Дмитрий Вячеславович
Рождение ребёнка
21.12.2016
Дочь: Хабарова Дарья Дмитриевна
Отец ребёнка: Хабаров Дмитрий Вячеславович
Рождение ребёнка
04.06.2018
Сын: Хабаров Алексей Дмитриевич
Отец ребёнка: Хабаров Дмитрий Вячеславович
Рождение ребёнка
17.04.2020
Сын: Хабаров Михаил Дмитриевич
Отец ребёнка: Хабаров Дмитрий Вячеславович
Рождение ребёнка
05.02.2022
Сын: Хабаров Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Хабаров Дмитрий Вячеславович
Бракосочетание
Неизвестно