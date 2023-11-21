Хохлова (Мешочкова) Вера Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хохлова (Мешочкова) Вера Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мешочков Алексей Иванович

Мать: Мешочкова Анастасия Яковлевна

Рождение ребёнка
14.12.1994

Сын: Хохлов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Хохлов Николай Павлович

Рождение ребёнка
04.03.?

Сын: Хохлов Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Хохлов Николай Павлович

Рождение ребёнка
13.04.?

Дочь: Хохлова Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Хохлов Николай Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хохлов Николай Павлович

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