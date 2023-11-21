Хохлова (Мешочкова) Вера Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.12.1994
Сын: Хохлов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Хохлов Николай Павлович
Рождение ребёнка
04.03.?
Сын: Хохлов Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Хохлов Николай Павлович
Рождение ребёнка
13.04.?
Дочь: Хохлова Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Хохлов Николай Павлович
Бракосочетание
Неизвестно