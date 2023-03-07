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Астраханцов Захар Ларионов

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Место рождения

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1777

Дата смерти

После 1812

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777

Отец: Астраханцов Ларион Корнилов

Мать: Астраханцева Евдокия Терентьева

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
15.02.1796 ст.

Жена: Астраханцева Ирина Иванова

Лобань, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
03.08.1796 ст.

Сын: Астраханцов Лаврентий Захаров

Мать ребёнка: Астраханцева Ирина Иванова

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Астраханцов Софрон Захаров

Мать ребёнка: Астраханцева Ирина Иванова

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1802

Дочь: Фекла Захарова

Мать ребёнка: Астраханцева Ирина Иванова

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: Ирина Захарова

Мать ребёнка: Астраханцева Ирина Иванова

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1812
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