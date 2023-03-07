Астраханцов Захар Ларионов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1777
Дата смертиПосле 1812
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777
Бракосочетание
15.02.1796 ст.
Лобань, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
03.08.1796 ст.
Сын: Астраханцов Лаврентий Захаров
Мать ребёнка: Астраханцева Ирина Иванова
Рождение ребёнка
Около 1796
Сын: Астраханцов Софрон Захаров
Мать ребёнка: Астраханцева Ирина Иванова
Рождение ребёнка
Около 1802
Дочь: Фекла Захарова
Мать ребёнка: Астраханцева Ирина Иванова
Рождение ребёнка
Около 1810
Дочь: Ирина Захарова
Мать ребёнка: Астраханцева Ирина Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1812