Астраханцева Евдокия Терентьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астраханцева Евдокия Терентьева

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Место рождения

Якима Иванова, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1756

Дата смерти

После 1812

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Якима Иванова, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Астраханцов Захар Ларионов

Отец ребёнка: Астраханцов Ларион Корнилов

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1778

Дочь: Татьяна Ларионова

Отец ребёнка: Астраханцов Ларион Корнилов

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: Елена Ларионова

Отец ребёнка: Астраханцов Ларион Корнилов

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1789

Дочь: Анна Ларионова

Отец ребёнка: Астраханцов Ларион Корнилов

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Астраханцов Ларион Корнилов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1812
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