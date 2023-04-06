Астраханцева Евдокия Терентьева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1756
Дата смертиПосле 1812
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1756
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1777
Сын: Астраханцов Захар Ларионов
Отец ребёнка: Астраханцов Ларион Корнилов
Рождение ребёнка
Около 1778
Дочь: Татьяна Ларионова
Отец ребёнка: Астраханцов Ларион Корнилов
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: Елена Ларионова
Отец ребёнка: Астраханцов Ларион Корнилов
Рождение ребёнка
Около 1789
Дочь: Анна Ларионова
Отец ребёнка: Астраханцов Ларион Корнилов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1812