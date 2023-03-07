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Астраханцева Ирина Иванова

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Место рождения

дер. Барановская, Лобанская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1776

Дата смерти

После 1812

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776

Отец: не указан

Мать: не указана

дер. Барановская, Лобанская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Бракосочетание
15.02.1796 ст.

Муж: Астраханцов Захар Ларионов

Лобань, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
03.08.1796 ст.

Сын: Астраханцов Лаврентий Захаров

Отец ребёнка: Астраханцов Захар Ларионов

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Астраханцов Софрон Захаров

Отец ребёнка: Астраханцов Захар Ларионов

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1802

Дочь: Фекла Захарова

Отец ребёнка: Астраханцов Захар Ларионов

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: Ирина Захарова

Отец ребёнка: Астраханцов Захар Ларионов

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1812
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