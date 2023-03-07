Астраханцева Ирина Иванова
Место рождениядер. Барановская, Лобанская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1776
Дата смертиПосле 1812
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1776
Отец: не указан
Мать: не указана
дер. Барановская, Лобанская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Бракосочетание
15.02.1796 ст.
Лобань, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
03.08.1796 ст.
Сын: Астраханцов Лаврентий Захаров
Отец ребёнка: Астраханцов Захар Ларионов
Рождение ребёнка
Около 1796
Сын: Астраханцов Софрон Захаров
Отец ребёнка: Астраханцов Захар Ларионов
Рождение ребёнка
Около 1802
Дочь: Фекла Захарова
Отец ребёнка: Астраханцов Захар Ларионов
Рождение ребёнка
Около 1810
Дочь: Ирина Захарова
Отец ребёнка: Астраханцов Захар Ларионов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1812