Байш (Кайзер) Ольга Эдуардовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смерти1972
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Байш Эдуард
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кайзер Рональд Леонгардович
Отец ребёнка: Кайзер Леонгард Алоизович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1924
Сын: Кайзер Алоизий Леонгардович
Отец ребёнка: Кайзер Леонгард Алоизович
Смерть
1972