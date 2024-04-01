Байш (Кайзер) Ольга Эдуардовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Байш (Кайзер) Ольга Эдуардовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

1972

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Байш Эдуард

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кайзер Рональд Леонгардович

Отец ребёнка: Кайзер Леонгард Алоизович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кайзер Леонгард Алоизович

Рождение ребёнка
1924

Сын: Кайзер Алоизий Леонгардович

Отец ребёнка: Кайзер Леонгард Алоизович

Смерть
1972

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