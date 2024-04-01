Кайзер Рональд Леонгардович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кайзер) Ирина Рональдовна
Мать ребёнка: Райсих (Кайзер) Лилия Леопольдовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.01.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Райсих (Кайзер) Лилия Леопольдовна
Смерть
Неизвестно