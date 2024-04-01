Кайзер Рональд Леонгардович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кайзер Рональд Леонгардович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кайзер Леонгард Алоизович

Мать: Байш (Кайзер) Ольга Эдуардовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кайзер) Ирина Рональдовна

Мать ребёнка: Райсих (Кайзер) Лилия Леопольдовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Райсих (Кайзер) Лилия Леопольдовна

Рождение ребёнка
27.01.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Райсих (Кайзер) Лилия Леопольдовна

Смерть
Неизвестно

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