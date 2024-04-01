Байш Эдуард — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Байш Эдуард

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1895 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Байш Артур Эдуардович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Байш (Кайзер) Ольга Эдуардовна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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