Климов Федот Никитович
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Климов Никита Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Климова Ксения Яковлевна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1850
Сын: Климов Афанасий Федотович
Мать ребёнка: Климова Ксения Яковлевна
Рождение ребёнка
1851
Мать ребёнка: Климова Ксения Яковлевна
Смерть
Неизвестно