Климов Федот Никитович 1828 — найти родственников по фамилии на Familio
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Климов Федот Никитович

Место рождения

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Климов Никита Иванович

Мать: не указана

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Климова Ксения Яковлевна

Место жительства
Неизвестно
Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Климов Афанасий Федотович

Мать ребёнка: Климова Ксения Яковлевна

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Климов Андрей Федотович

Мать ребёнка: Климова Ксения Яковлевна

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно

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