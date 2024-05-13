Климов Никита Иванович 1799 — найти родственников по фамилии на Familio
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Климов Никита Иванович

Место рождения

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Климов Иван Федорович

Мать: не указана

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Место жительства
Неизвестно
Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Климов Степан Никитович

Мать ребёнка: не указана

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Климов Федот Никитович

Мать ребёнка: не указана

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
1832

Жена: Климова Мария Васильевна

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Климов Федор Никитович

Мать ребёнка: Климова Мария Васильевна

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Климов Василий Никитович

Мать ребёнка: Климова Мария Васильевна

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно

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