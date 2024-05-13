Климов Никита Иванович
Место рождения
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Климов Иван Федорович
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1822
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1828
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
1832
Жена: Климова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: Климова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
1834
Мать ребёнка: Климова Мария Васильевна
Смерть
Неизвестно