Климова Ксения Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1850
Сын: Климов Афанасий Федотович
Отец ребёнка: Климов Федот Никитович
Рождение ребёнка
1851
Отец ребёнка: Климов Федот Никитович
Смерть
Неизвестно