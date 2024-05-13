Климова Ксения Яковлевна 1829 — найти родственников по фамилии на Familio
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Климова Ксения Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1828 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климов Федот Никитович

Место жительства
Неизвестно
Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Климов Афанасий Федотович

Отец ребёнка: Климов Федот Никитович

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Климов Андрей Федотович

Отец ребёнка: Климов Федот Никитович

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно

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