Прасковья Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1859
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
30.01.1876
Муж: Максим Семёнович
Рождение ребёнка
16.09.1877
Сын: Илларион Максимович
Отец ребёнка: Максим Семёнович
Рождение ребёнка
02.07.1881
Сын: Сергей Максимович
Отец ребёнка: Максим Семёнович
Рождение ребёнка
12.02.1883
Дочь: Ирина Максимовна
Отец ребёнка: Максим Семёнович
Рождение ребёнка
16.05.1885
Сын: Пётр Максимович
Отец ребёнка: Максим Семёнович
Рождение ребёнка
26.11.1887
Сын: Георгий Максимович
Отец ребёнка: Максим Семёнович
Рождение ребёнка
13.05.1890
Дочь: Гликерия Максимовна
Отец ребёнка: Максим Семёнович
Рождение ребёнка
06.01.1893
Дочь: Домника Максимовна
Отец ребёнка: Максим Семёнович
Рождение ребёнка
07.07.1894
Дочь: Елена Максимовна
Отец ребёнка: Максим Семёнович
Рождение ребёнка
09.01.1896
Сын: Григорий Максимович
Отец ребёнка: Максим Семёнович
Рождение ребёнка
05.01.1899
Сын: Иван Максимович
Отец ребёнка: Максим Семёнович