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Прасковья Яковлевна

Место рождения

Приволье, Поникольская волость, Бельский уезд

Дата рождения

1859

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1857 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Приволье, Поникольская волость, Бельский уезд
Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Бракосочетание
30.01.1876

Муж: Максим Семёнович

Рождение ребёнка
16.09.1877

Сын: Илларион Максимович

Отец ребёнка: Максим Семёнович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
02.07.1881

Сын: Сергей Максимович

Отец ребёнка: Максим Семёнович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
12.02.1883

Дочь: Ирина Максимовна

Отец ребёнка: Максим Семёнович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
16.05.1885

Сын: Пётр Максимович

Отец ребёнка: Максим Семёнович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
26.11.1887

Сын: Георгий Максимович

Отец ребёнка: Максим Семёнович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
13.05.1890

Дочь: Гликерия Максимовна

Отец ребёнка: Максим Семёнович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
06.01.1893

Дочь: Домника Максимовна

Отец ребёнка: Максим Семёнович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
07.07.1894

Дочь: Елена Максимовна

Отец ребёнка: Максим Семёнович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
09.01.1896

Сын: Григорий Максимович

Отец ребёнка: Максим Семёнович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
05.01.1899

Сын: Иван Максимович

Отец ребёнка: Максим Семёнович

Карпово, Нелидовский, Тверская область

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