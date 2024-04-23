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Максим Семёнович

Место рождения

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

10.11.1857

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1857

Отец: Семён Григорьевич

Мать: Анна Ильинична

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Крещение
Неизвестно
Бракосочетание
30.01.1876

Жена: Прасковья Яковлевна

Рождение ребёнка
16.09.1877

Сын: Илларион Максимович

Мать ребёнка: Прасковья Яковлевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
02.07.1881

Сын: Сергей Максимович

Мать ребёнка: Прасковья Яковлевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
12.02.1883

Дочь: Ирина Максимовна

Мать ребёнка: Прасковья Яковлевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
16.05.1885

Сын: Пётр Максимович

Мать ребёнка: Прасковья Яковлевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
26.11.1887

Сын: Георгий Максимович

Мать ребёнка: Прасковья Яковлевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
13.05.1890

Дочь: Гликерия Максимовна

Мать ребёнка: Прасковья Яковлевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
06.01.1893

Дочь: Домника Максимовна

Мать ребёнка: Прасковья Яковлевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
07.07.1894

Дочь: Елена Максимовна

Мать ребёнка: Прасковья Яковлевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
09.01.1896

Сын: Григорий Максимович

Мать ребёнка: Прасковья Яковлевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
05.01.1899

Сын: Иван Максимович

Мать ребёнка: Прасковья Яковлевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область

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