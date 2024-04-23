Максим Семёнович
Место рождения
Дата рождения10.11.1857
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1857
Отец: Семён Григорьевич
Мать: Анна Ильинична
Место жительства
Неизвестно
Крещение
Неизвестно
Бракосочетание
30.01.1876
Жена: Прасковья Яковлевна
Рождение ребёнка
16.09.1877
Сын: Илларион Максимович
Мать ребёнка: Прасковья Яковлевна
Рождение ребёнка
02.07.1881
Сын: Сергей Максимович
Мать ребёнка: Прасковья Яковлевна
Рождение ребёнка
12.02.1883
Дочь: Ирина Максимовна
Мать ребёнка: Прасковья Яковлевна
Рождение ребёнка
16.05.1885
Сын: Пётр Максимович
Мать ребёнка: Прасковья Яковлевна
Рождение ребёнка
26.11.1887
Сын: Георгий Максимович
Мать ребёнка: Прасковья Яковлевна
Рождение ребёнка
13.05.1890
Дочь: Гликерия Максимовна
Мать ребёнка: Прасковья Яковлевна
Рождение ребёнка
06.01.1893
Дочь: Домника Максимовна
Мать ребёнка: Прасковья Яковлевна
Рождение ребёнка
07.07.1894
Дочь: Елена Максимовна
Мать ребёнка: Прасковья Яковлевна
Рождение ребёнка
09.01.1896
Сын: Григорий Максимович
Мать ребёнка: Прасковья Яковлевна
Рождение ребёнка
05.01.1899
Сын: Иван Максимович
Мать ребёнка: Прасковья Яковлевна