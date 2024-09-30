Пеконен (Райккерус) Ида Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пеконен (Райккерус) Ида Иосифовна

Место рождения

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

16.12.1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1909

Отец: Райккерус Иосиф Петрович

Мать: Райккерус (Хокканен) Анна Андреевна

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
02.05.1930

Дочь: (Пеконен) Айно Александровна

Отец ребёнка: Пеконен Александр Иванович

Разбегаево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
08.12.1930

Муж: Пеконен Александр Иванович

Рождение ребёнка
21.01.1933

Дочь: (Пеконен) Айно Александровна

Отец ребёнка: Пеконен Александр Иванович

Смерть
Неизвестно

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