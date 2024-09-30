Пеконен (Райккерус) Ида Иосифовна
Место рождения
Дата рождения16.12.1909
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1909
Рождение ребёнка
02.05.1930
Дочь: (Пеконен) Айно Александровна
Отец ребёнка: Пеконен Александр Иванович
Разбегаево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
08.12.1930
Рождение ребёнка
21.01.1933
Дочь: (Пеконен) Айно Александровна
Отец ребёнка: Пеконен Александр Иванович
Смерть
Неизвестно