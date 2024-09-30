Пеконен Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения28.03.1907
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1907
Рождение ребёнка
02.05.1930
Дочь: (Пеконен) Айно Александровна
Мать ребёнка: Пеконен (Райккерус) Ида Иосифовна
Бракосочетание
08.12.1930
Рождение ребёнка
21.01.1933
Дочь: (Пеконен) Айно Александровна
Мать ребёнка: Пеконен (Райккерус) Ида Иосифовна
Смерть
Неизвестно