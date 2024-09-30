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Пеконен Александр Иванович

Место рождения

Разбегаево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

28.03.1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1907

Отец: Пеконен Иван Павлович

Мать: Пеконен (Раппу) Софья Петровна

Разбегаево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
02.05.1930

Дочь: (Пеконен) Айно Александровна

Мать ребёнка: Пеконен (Райккерус) Ида Иосифовна

Разбегаево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
08.12.1930

Жена: Пеконен (Райккерус) Ида Иосифовна

Рождение ребёнка
21.01.1933

Дочь: (Пеконен) Айно Александровна

Мать ребёнка: Пеконен (Райккерус) Ида Иосифовна

Смерть
Неизвестно

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