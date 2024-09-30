Райккерус (Хокканен) Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРайккерус (Хокканен) Анна Андреевна

Райккерус (Хокканен) Анна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.12.1870

Дата смерти

29.01.1935

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
21.10.1890

Муж: Райккерус Иосиф Петрович

Рождение ребёнка
09.02.1896

Дочь: (Райккерус) Ева Иосифовна

Отец ребёнка: Райккерус Иосиф Петрович

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
11.12.1897

Сын: Райккерус Петр Иосифович

Отец ребёнка: Райккерус Иосиф Петрович

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
28.01.1900

Дочь: (Райккерус) Екатерина Иосифовна

Отец ребёнка: Райккерус Иосиф Петрович

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
02.08.1901

Сын: Райккерус Иван Иосифович

Отец ребёнка: Райккерус Иосиф Петрович

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
16.12.1909

Дочь: Пеконен (Райккерус) Ида Иосифовна

Отец ребёнка: Райккерус Иосиф Петрович

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
03.10.1911

Дочь: Райккерус (Райккерус) Анна Иосифовна

Отец ребёнка: Райккерус Иосиф Петрович

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
01.07.1916

Сын: Райккерус Константин Иосифович

Отец ребёнка: Райккерус Иосиф Петрович

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
29.01.1935

Мы используем куки для улучшения работы сайта.