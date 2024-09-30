Райккерус (Хокканен) Анна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.12.1870
Дата смерти29.01.1935
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.10.1890
Рождение ребёнка
09.02.1896
Дочь: (Райккерус) Ева Иосифовна
Отец ребёнка: Райккерус Иосиф Петрович
Рождение ребёнка
11.12.1897
Отец ребёнка: Райккерус Иосиф Петрович
Рождение ребёнка
28.01.1900
Дочь: (Райккерус) Екатерина Иосифовна
Отец ребёнка: Райккерус Иосиф Петрович
Рождение ребёнка
02.08.1901
Отец ребёнка: Райккерус Иосиф Петрович
Рождение ребёнка
16.12.1909
Дочь: Пеконен (Райккерус) Ида Иосифовна
Отец ребёнка: Райккерус Иосиф Петрович
Рождение ребёнка
03.10.1911
Дочь: Райккерус (Райккерус) Анна Иосифовна
Отец ребёнка: Райккерус Иосиф Петрович
Рождение ребёнка
01.07.1916
Сын: Райккерус Константин Иосифович
Отец ребёнка: Райккерус Иосиф Петрович
Смерть
29.01.1935