Евдокия Парфенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Парфенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1707 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1709 г.р.

Дети

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яков Никитин

Рождение ребёнка
1736 ст.

Сын: Сергей Яковлев

Отец ребёнка: Яков Никитин

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1742 ст.

Дочь: Наталья Яковлева

Отец ребёнка: Яков Никитин

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1744 ст.

Сын: Лаврентий Яковлев

Отец ребёнка: Яков Никитин

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1747 ст.

Сын: Петр Яковлев

Отец ребёнка: Яков Никитин

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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