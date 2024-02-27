Евдокия Парфенова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1707 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яков Никитин
Рождение ребёнка
1736 ст.
Сын: Сергей Яковлев
Отец ребёнка: Яков Никитин
Рождение ребёнка
1742 ст.
Дочь: Наталья Яковлева
Отец ребёнка: Яков Никитин
Рождение ребёнка
1744 ст.
Сын: Лаврентий Яковлев
Отец ребёнка: Яков Никитин
Рождение ребёнка
1747 ст.
Сын: Петр Яковлев
Отец ребёнка: Яков Никитин
Смерть
Неизвестно