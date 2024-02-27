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Яков Никитин

Место рождения

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1709 ст.

Дата смерти

1787 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709 ст.

Отец: Никита Дементьев

Мать: Дарья Архипова

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Парфенова

Рождение ребёнка
1736 ст.

Сын: Сергей Яковлев

Мать ребёнка: Евдокия Парфенова

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1742 ст.

Дочь: Наталья Яковлева

Мать ребёнка: Евдокия Парфенова

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1744 ст.

Сын: Лаврентий Яковлев

Мать ребёнка: Евдокия Парфенова

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1747 ст.

Сын: Петр Яковлев

Мать ребёнка: Евдокия Парфенова

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
1787 ст.
Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

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