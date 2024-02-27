Яков Никитин
Место рождения
Дата рождения1709 ст.
Дата смерти1787 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709 ст.
Отец: Никита Дементьев
Мать: Дарья Архипова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Парфенова
Рождение ребёнка
1736 ст.
Сын: Сергей Яковлев
Мать ребёнка: Евдокия Парфенова
Рождение ребёнка
1742 ст.
Дочь: Наталья Яковлева
Мать ребёнка: Евдокия Парфенова
Рождение ребёнка
1744 ст.
Сын: Лаврентий Яковлев
Мать ребёнка: Евдокия Парфенова
Рождение ребёнка
1747 ст.
Сын: Петр Яковлев
Мать ребёнка: Евдокия Парфенова
Смерть
1787 ст.