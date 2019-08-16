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Вершинин Леонид Николаевич

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Место рождения

деревня Вершинята

Дата рождения

16.08.1941

Дата смерти

08.03.2005

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1941

Отец: Вершинин Николай Дмитриевич

Мать: Пасынкова Елизавета Васильевна

деревня Вершинята
Бракосочетание
17.01.1961

Жена: Вершинина Нина Николаевна

Рождение ребёнка
11.10.1961

Сын: Вершинин Виктор Леонидович

Мать ребёнка: Вершинина Нина Николаевна

Гороховы, Котельничский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
26.04.1969

Сын: Вершинин Владимир Леонидович

Мать ребёнка: Вершинина Нина Николаевна

Котельнич, город Котельнич, Кировская область
Смерть
08.03.2005
Киров, город Киров, Кировская область
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