Вершинин Леонид Николаевич
Место рождениядеревня Вершинята
Дата рождения16.08.1941
Дата смерти08.03.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1941
деревня Вершинята
Бракосочетание
17.01.1961
Рождение ребёнка
11.10.1961
Сын: Вершинин Виктор Леонидович
Мать ребёнка: Вершинина Нина Николаевна
Гороховы, Котельничский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
26.04.1969
Сын: Вершинин Владимир Леонидович
Мать ребёнка: Вершинина Нина Николаевна
Котельнич, город Котельнич, Кировская область
Смерть
08.03.2005
Киров, город Киров, Кировская область