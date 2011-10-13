Вершинина (Безденежных) Нина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вершинина (Безденежных) Нина Николаевна

Место рождения

Безденежные, Котельничский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

11.03.1940

Дата смерти

13.10.2011

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1940

Отец: Безденежных Николай Иванович

Мать: Безденежных (Князева) Александра Владимировна

Безденежные, Котельничский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
17.01.1961

Муж: Вершинин Леонид Николаевич

Рождение ребёнка
11.10.1961

Сын: Вершинин Виктор Леонидович

Отец ребёнка: Вершинин Леонид Николаевич

Гороховы, Котельничский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
26.04.1969

Сын: Вершинин Владимир Леонидович

Отец ребёнка: Вершинин Леонид Николаевич

Котельнич, город Котельнич, Кировская область
Смерть
13.10.2011
Киров, город Киров, Кировская область

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