Вершинина (Безденежных) Нина Николаевна
Место рождения
Дата рождения11.03.1940
Дата смерти13.10.2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1940
Бракосочетание
17.01.1961
Рождение ребёнка
11.10.1961
Сын: Вершинин Виктор Леонидович
Отец ребёнка: Вершинин Леонид Николаевич
Гороховы, Котельничский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
26.04.1969
Сын: Вершинин Владимир Леонидович
Отец ребёнка: Вершинин Леонид Николаевич
Котельнич, город Котельнич, Кировская область
Смерть
13.10.2011
Киров, город Киров, Кировская область