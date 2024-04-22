Колесникова (Илемкова) Марина Филиппьевна
Место рождения
Дата рождения21.06.1903 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1903 ст.
Бракосочетание
12.04.1923
Рождение ребёнка
30.11.1925
Дочь: Колесникова Анна Федоровна
Отец ребёнка: Колесников Федор Андреевич
Бракосочетание
1925
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колесникова Мария Федоровна
Отец ребёнка: Колесников Федор Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колесников Василий Федорович
Отец ребёнка: Колесников Федор Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колесников Никонор Федорович
Отец ребёнка: Колесников Федор Андреевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно