Колесникова (Илемкова) Марина Филиппьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолесникова (Илемкова) Марина Филиппьевна

Колесникова (Илемкова) Марина Филиппьевна

Место рождения

Никольская Вала, Елабужский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

21.06.1903 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1903 ст.

Отец: Илемков Филипп Тихонович

Мать: Илемкова Евдокия Панфиловна

Никольская Вала, Елабужский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
12.04.1923

Муж: Усков Николай Захарович

Рождение ребёнка
30.11.1925

Дочь: Колесникова Анна Федоровна

Отец ребёнка: Колесников Федор Андреевич

Бракосочетание
1925

Муж: не указан

Биляр
Бракосочетание
1925

Муж: Колесников Федор Андреевич

Никольская Вала, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колесникова Мария Федоровна

Отец ребёнка: Колесников Федор Андреевич

Никольская Вала, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колесников Василий Федорович

Отец ребёнка: Колесников Федор Андреевич

Никольская Вала, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колесников Никонор Федорович

Отец ребёнка: Колесников Федор Андреевич

Место жительства
Неизвестно
Никольская Вала, Елабужский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close