Илемкова (Рысева) Евдокия Панфиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Илемкова (Рысева) Евдокия Панфиловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
20.01.1885 ст.

Муж: Илемков Филипп Тихонович

Биляр
Рождение ребёнка
14.07.1886 ст.

Дочь: Илемкова Анна 1 Филиппьевна

Отец ребёнка: Илемков Филипп Тихонович

Никольская Вала, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
29.07.1888 ст.

Дочь: Илемкова Евдокия Филиппьевна

Отец ребёнка: Илемков Филипп Тихонович

Можга
Рождение ребёнка
01.07.1890 ст.

Сын: Илемков Сергей Филиппович

Отец ребёнка: Илемков Филипп Тихонович

Никольская Вала, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
24.07.1892 ст.

Дочь: Соловьева Анна 2 Филиппьевна

Отец ребёнка: Илемков Филипп Тихонович

Никольская Вала, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1895 ст.

Сын: Илемков Михаил Филиппович

Отец ребёнка: Илемков Филипп Тихонович

Никольская Вала, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
06.06.1896 ст.

Дочь: Илемкова Мария Филиппьевна

Отец ребёнка: Илемков Филипп Тихонович

Никольская Вала, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
07.12.1897 ст.

Дочь: Илемкова Анна 3 Филиппьевна

Отец ребёнка: Илемков Филипп Тихонович

Рождение ребёнка
09.03.1900 ст.

Дочь: Илемкова Анастасия Филиппьевна

Отец ребёнка: Илемков Филипп Тихонович

Никольская Вала, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
16.09.1901 ст.

Сын: Мертворожденный Мужеска

Отец ребёнка: Илемков Филипп Тихонович

Никольская Вала, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
16.09.1901 ст.

Дочь: Илемкова Параскева Филиппьевна

Отец ребёнка: Илемков Филипп Тихонович

Никольская Вала, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
21.06.1903 ст.

Дочь: Колесникова Марина Филиппьевна

Отец ребёнка: Илемков Филипп Тихонович

Никольская Вала, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Илемкова Евдокия (Авдотья) Филиппьевна

Отец ребёнка: Илемков Филипп Тихонович

Смерть
Неизвестно
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