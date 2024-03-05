Илемкова (Рысева) Евдокия Панфиловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Дочь: Илемкова Анна 1 Филиппьевна
Отец ребёнка: Илемков Филипп Тихонович
Дочь: Илемкова Евдокия Филиппьевна
Отец ребёнка: Илемков Филипп Тихонович
Сын: Илемков Сергей Филиппович
Отец ребёнка: Илемков Филипп Тихонович
Дочь: Соловьева Анна 2 Филиппьевна
Отец ребёнка: Илемков Филипп Тихонович
Сын: Илемков Михаил Филиппович
Отец ребёнка: Илемков Филипп Тихонович
Дочь: Илемкова Мария Филиппьевна
Отец ребёнка: Илемков Филипп Тихонович
Дочь: Илемкова Анна 3 Филиппьевна
Отец ребёнка: Илемков Филипп Тихонович
Дочь: Илемкова Анастасия Филиппьевна
Отец ребёнка: Илемков Филипп Тихонович
Отец ребёнка: Илемков Филипп Тихонович
Дочь: Илемкова Параскева Филиппьевна
Отец ребёнка: Илемков Филипп Тихонович
Дочь: Колесникова Марина Филиппьевна
Отец ребёнка: Илемков Филипп Тихонович
Дочь: Илемкова Евдокия (Авдотья) Филиппьевна
Отец ребёнка: Илемков Филипп Тихонович