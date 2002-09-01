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Цалоев Илья Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.07.1927

Дата смерти

01.09.2002

Пол

Мужской

Добавил:

ИЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1927

Отец: Цалоев Петр Кузьмич

Мать: Гуржибекова Надежда Алексеевна

Рождение ребёнка
25.05.1952

Дочь: Жукова Татьяна Ильинична

Мать ребёнка: Ворожбитова Раиса Георгиевна

Рождение ребёнка
01.03.1960

Дочь: Гуриева Надежда Ильинична

Мать ребёнка: Ворожбитова Раиса Георгиевна

Рождение ребёнка
14.05.1966

Сын: Цалоев Петр Ильич

Мать ребёнка: Ворожбитова Раиса Георгиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Цалоева Ирина Ильинична

Мать ребёнка: Ворожбитова Раиса Георгиевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
01.09.2002
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