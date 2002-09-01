Цалоев Илья Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.07.1927
Дата смерти01.09.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1927
Рождение ребёнка
25.05.1952
Дочь: Жукова Татьяна Ильинична
Мать ребёнка: Ворожбитова Раиса Георгиевна
Рождение ребёнка
01.03.1960
Дочь: Гуриева Надежда Ильинична
Мать ребёнка: Ворожбитова Раиса Георгиевна
Рождение ребёнка
14.05.1966
Сын: Цалоев Петр Ильич
Мать ребёнка: Ворожбитова Раиса Георгиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Цалоева Ирина Ильинична
Мать ребёнка: Ворожбитова Раиса Георгиевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
01.09.2002