Цалоев Петр Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смерти28.07.1942
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Цалоев Кузьма Миронович
Мать: Тумарова Варвара(Бола)
Рождение ребёнка
25.11.1925
Дочь: Цалоева-Орлова Вера Петровна
Мать ребёнка: Гуржибекова Надежда Алексеевна
Рождение ребёнка
23.07.1927
Сын: Цалоев Илья Петрович
Мать ребёнка: Гуржибекова Надежда Алексеевна
Рождение ребёнка
1930
Мать ребёнка: Гуржибекова Надежда Алексеевна
Рождение ребёнка
1936
Мать ребёнка: Гуржибекова Надежда Алексеевна
Смерть
28.07.1942