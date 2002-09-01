Цалоев Петр Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цалоев Петр Кузьмич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

28.07.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ИЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Цалоев Кузьма Миронович

Мать: Тумарова Варвара(Бола)

Рождение ребёнка
25.11.1925

Дочь: Цалоева-Орлова Вера Петровна

Мать ребёнка: Гуржибекова Надежда Алексеевна

Рождение ребёнка
23.07.1927

Сын: Цалоев Илья Петрович

Мать ребёнка: Гуржибекова Надежда Алексеевна

Рождение ребёнка
1930

Сын: Цалоев Самир Петрович

Мать ребёнка: Гуржибекова Надежда Алексеевна

Рождение ребёнка
1936

Сын: Цалоев Борис Петрович

Мать ребёнка: Гуржибекова Надежда Алексеевна

Смерть
28.07.1942
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