Гуржибекова Надежда Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.03.1904
Дата смерти28.11.1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.11.1925
Дочь: Цалоева-Орлова Вера Петровна
Отец ребёнка: Цалоев Петр Кузьмич
Рождение ребёнка
23.07.1927
Сын: Цалоев Илья Петрович
Отец ребёнка: Цалоев Петр Кузьмич
Рождение ребёнка
1930
Отец ребёнка: Цалоев Петр Кузьмич
Рождение ребёнка
1936
Отец ребёнка: Цалоев Петр Кузьмич
Смерть
28.11.1986