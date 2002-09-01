Гуржибекова Надежда Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуржибекова Надежда Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1904

Дата смерти

28.11.1986

Пол

Женский

Добавил:

ИЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.11.1925

Дочь: Цалоева-Орлова Вера Петровна

Отец ребёнка: Цалоев Петр Кузьмич

Рождение ребёнка
23.07.1927

Сын: Цалоев Илья Петрович

Отец ребёнка: Цалоев Петр Кузьмич

Рождение ребёнка
1930

Сын: Цалоев Самир Петрович

Отец ребёнка: Цалоев Петр Кузьмич

Рождение ребёнка
1936

Сын: Цалоев Борис Петрович

Отец ребёнка: Цалоев Петр Кузьмич

Смерть
28.11.1986
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