Скоробогатько Афанасий Евсеевич
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смерти21.07.1910 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Бракосочетание
18.05.1886 ст.
Слободка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
17.10.1887 ст.
Сын: Скоробогатько Иван Афанасьевич
Мать ребёнка: Скоробогатько (Федоренко) Анна Калинниковна
Рождение ребёнка
12.09.1889 ст.
Дочь: Скоробогатько Феодора Афанасьевна
Мать ребёнка: Скоробогатько (Федоренко) Анна Калинниковна
Рождение ребёнка
25.10.1895 ст.
Дочь: Скоробогатько Мария Афанасьевна
Мать ребёнка: Скоробогатько (Федоренко) Анна Калинниковна
Рождение ребёнка
10.11.1897 ст.
Смерть
21.07.1910 ст.