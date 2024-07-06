Скоробогатько Афанасий Евсеевич 1867 — найти родственников по фамилии на Familio
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Скоробогатько Афанасий Евсеевич

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Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1867

Дата смерти

21.07.1910 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Скоробогатько Евсевий Гаврилович

Мать: Скоробогатько (Велентей) Евлампия Марковна

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
18.05.1886 ст.

Жена: Скоробогатько (Федоренко) Анна Калинниковна

Слободка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
17.10.1887 ст.

Сын: Скоробогатько Иван Афанасьевич

Мать ребёнка: Скоробогатько (Федоренко) Анна Калинниковна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
12.09.1889 ст.

Дочь: Скоробогатько Феодора Афанасьевна

Мать ребёнка: Скоробогатько (Федоренко) Анна Калинниковна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.10.1895 ст.

Дочь: Скоробогатько Мария Афанасьевна

Мать ребёнка: Скоробогатько (Федоренко) Анна Калинниковна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
10.11.1897 ст.

Сын: Скоробогатько Григорий Афанасьевич

Мать ребёнка: Скоробогатько (Федоренко) Анна Калинниковна

Покровское, Чернігівська область
Смерть
21.07.1910 ст.
Покровское, Чернігівська область

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