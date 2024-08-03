Скоробогатько Евсевий Гаврилович
Место рождения
Дата рождения1847
Дата смерти18.03.1886 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1867
Сын: Скоробогатько Афанасий Евсеевич
Мать ребёнка: Скоробогатько (Велентей) Евлампия Марковна
Рождение ребёнка
1874
Сын: Скоробогатько Андрей Евсеевич
Мать ребёнка: Скоробогатько (Велентей) Евлампия Марковна
Рождение ребёнка
03.12.1877 ст.
Сын: Скоробогатько Иван Евсеевич
Мать ребёнка: Скоробогатько (Велентей) Евлампия Марковна
Рождение ребёнка
15.11.1880 ст.
Сын: Скоробогатько Филипп Евсеевич
Мать ребёнка: Скоробогатько (Велентей) Евлампия Марковна
Рождение ребёнка
02.09.1883 ст.
Сын: Скоробогатько Иван Евсеевич
Мать ребёнка: Скоробогатько (Велентей) Евлампия Марковна
Смерть
18.03.1886 ст.