Скоробогатько Евсевий Гаврилович 1847 — найти родственников по фамилии на Familio
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Скоробогатько Евсевий Гаврилович

Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1847

Дата смерти

18.03.1886 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Скоробогатько Гавриил Иванович

Мать: Скоробогатько (Голод) Параскева Степановна

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скоробогатько (Велентей) Евлампия Марковна

Рождение ребёнка
1867

Сын: Скоробогатько Афанасий Евсеевич

Мать ребёнка: Скоробогатько (Велентей) Евлампия Марковна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1874

Сын: Скоробогатько Андрей Евсеевич

Мать ребёнка: Скоробогатько (Велентей) Евлампия Марковна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
03.12.1877 ст.

Сын: Скоробогатько Иван Евсеевич

Мать ребёнка: Скоробогатько (Велентей) Евлампия Марковна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
15.11.1880 ст.

Сын: Скоробогатько Филипп Евсеевич

Мать ребёнка: Скоробогатько (Велентей) Евлампия Марковна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
02.09.1883 ст.

Сын: Скоробогатько Иван Евсеевич

Мать ребёнка: Скоробогатько (Велентей) Евлампия Марковна

Покровское, Чернігівська область
Смерть
18.03.1886 ст.
Покровское, Чернігівська область

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