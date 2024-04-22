Скоробогатько (Федоренко) Анна Калинниковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скоробогатько (Федоренко) Анна Калинниковна

Место рождения

Слободка, Чернігівська область

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Слободка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
17.10.1887 ст.

Сын: Скоробогатько Иван Афанасьевич

Отец ребёнка: Скоробогатько Афанасий Евсеевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
12.09.1889 ст.

Дочь: Скоробогатько Феодора Афанасьевна

Отец ребёнка: Скоробогатько Афанасий Евсеевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.10.1895 ст.

Дочь: Скоробогатько Мария Афанасьевна

Отец ребёнка: Скоробогатько Афанасий Евсеевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
10.11.1897 ст.

Сын: Скоробогатько Григорий Афанасьевич

Отец ребёнка: Скоробогатько Афанасий Евсеевич

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скоробогатько Афанасий Евсеевич

Смерть
Неизвестно
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