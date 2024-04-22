Скоробогатько (Федоренко) Анна Калинниковна
Место рождения
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Рождение ребёнка
17.10.1887 ст.
Сын: Скоробогатько Иван Афанасьевич
Отец ребёнка: Скоробогатько Афанасий Евсеевич
Рождение ребёнка
12.09.1889 ст.
Дочь: Скоробогатько Феодора Афанасьевна
Отец ребёнка: Скоробогатько Афанасий Евсеевич
Рождение ребёнка
25.10.1895 ст.
Дочь: Скоробогатько Мария Афанасьевна
Отец ребёнка: Скоробогатько Афанасий Евсеевич
Рождение ребёнка
10.11.1897 ст.
Сын: Скоробогатько Григорий Афанасьевич
Отец ребёнка: Скоробогатько Афанасий Евсеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно