Красноусов Константин Михайлович
Место рожденияРоссия
Дата рождения1902
Дата смерти1937
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1927
Сын: Красноусов Владислав Константинович
Мать ребёнка: Красноусова (Фролова) Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
29.10.1937
Смерть
1937
Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
расстрелян в годы репрессий