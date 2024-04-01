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Красноусов Константин Михайлович

Место рождения

Россия

Дата рождения

1902

Дата смерти

1937

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Красноусов Михаил Романович

Мать: Красноусова (Кошкарова) Екатерина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Красноусова (Зайцева) Анастасия Ефимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Красноусова (Фролова) Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
1927

Сын: Красноусов Владислав Константинович

Мать ребёнка: Красноусова (Фролова) Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
29.10.1937

Дочь: Овчарова (Красноусова) Людмила Константиновна

Мать ребёнка: Красноусова (Зайцева) Анастасия Ефимовна

Смерть
1937
Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
расстрелян в годы репрессий

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