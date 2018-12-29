Овчарова (Красноусова) Людмила Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овчарова (Красноусова) Людмила Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.10.1937

Дата смерти

29.12.2018

Пол

Женский

Отец

1902 г.р.

Мать

1917 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1937

Отец: Красноусов Константин Михайлович

Мать: Красноусова (Зайцева) Анастасия Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Овчаров ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Овчаров ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Овчаров ?

Смерть
29.12.2018

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