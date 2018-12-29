Овчарова (Красноусова) Людмила Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.10.1937
Дата смерти29.12.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1937
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Овчаров ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Овчаров ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Овчаров ?
Смерть
29.12.2018