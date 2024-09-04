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Карапетян Мнацакан Мхитарович

Место рождения

Гюмри, Община Гюмри, Ширакская область

Дата рождения

08.09.1928

Дата смерти

25.07.1990

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1929 г.р.

Дети

1959 г.р.
1961 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Гюмри, Община Гюмри, Ширакская область
Бракосочетание
1958

Жена: Казарян Марица Акоповна

Гюмри, Община Гюмри, Ширакская область
Рождение ребёнка
10.04.1959

Сын: Карапетян Акоп Мнацаканович

Мать ребёнка: Казарян Марица Акоповна

Гюмри, Община Гюмри, Ширакская область
Рождение ребёнка
03.03.1961

Дочь: Карапетян Асмик Мнацакановна

Мать ребёнка: Казарян Марица Акоповна

Гюмри, Община Гюмри, Ширакская область
Рождение ребёнка
02.09.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Казарян Марица Акоповна

Гюмри, Община Гюмри, Ширакская область
Смерть
25.07.1990

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