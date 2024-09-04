Карапетян Мнацакан Мхитарович
Место рождения
Дата рождения08.09.1928
Дата смерти25.07.1990
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1958
Жена: Казарян Марица Акоповна
Рождение ребёнка
10.04.1959
Сын: Карапетян Акоп Мнацаканович
Мать ребёнка: Казарян Марица Акоповна
Рождение ребёнка
03.03.1961
Дочь: Карапетян Асмик Мнацакановна
Мать ребёнка: Казарян Марица Акоповна
Рождение ребёнка
02.09.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Казарян Марица Акоповна
Смерть
25.07.1990