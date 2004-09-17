Казарян Марица Акоповна
Место рождения
Дата рождения08.09.1929
Дата смерти17.09.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1929
Отец: Казарян Акоп Казарович
Бракосочетание
1958
Рождение ребёнка
10.04.1959
Сын: Карапетян Акоп Мнацаканович
Отец ребёнка: Карапетян Мнацакан Мхитарович
Рождение ребёнка
03.03.1961
Дочь: Карапетян Асмик Мнацакановна
Отец ребёнка: Карапетян Мнацакан Мхитарович
Рождение ребёнка
02.09.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Карапетян Мнацакан Мхитарович
Смерть
17.09.2004