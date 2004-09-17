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Казарян Марица Акоповна

Место рождения

Гюмри, Община Гюмри, Ширакская область

Дата рождения

08.09.1929

Дата смерти

17.09.2004

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1929

Отец: Казарян Акоп Казарович

Мать: Казарян Агавни Каприеловна

Гюмри, Община Гюмри, Ширакская область
Бракосочетание
1958

Муж: Карапетян Мнацакан Мхитарович

Гюмри, Община Гюмри, Ширакская область
Рождение ребёнка
10.04.1959

Сын: Карапетян Акоп Мнацаканович

Отец ребёнка: Карапетян Мнацакан Мхитарович

Гюмри, Община Гюмри, Ширакская область
Рождение ребёнка
03.03.1961

Дочь: Карапетян Асмик Мнацакановна

Отец ребёнка: Карапетян Мнацакан Мхитарович

Гюмри, Община Гюмри, Ширакская область
Рождение ребёнка
02.09.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карапетян Мнацакан Мхитарович

Гюмри, Община Гюмри, Ширакская область
Смерть
17.09.2004
Гюмри, Община Гюмри, Ширакская область

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