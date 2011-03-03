Карапетян Акоп Мнацаканович
Место рождения
Дата рождения10.04.1959
Дата смерти03.03.2011
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1959
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Карапетян Нина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васканян Каринэ
Рождение ребёнка
01.10.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Васканян Каринэ
Рождение ребёнка
05.01.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Васканян Каринэ
Рождение ребёнка
24.12.1995
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Карапетян Нина
Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Смерть
03.03.2011
Когалым, город Когалым, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра