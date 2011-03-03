Карапетян Акоп Мнацаканович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКарапетян Акоп Мнацаканович

Карапетян Акоп Мнацаканович

Место рождения

Гюмри, Община Гюмри, Ширакская область

Дата рождения

10.04.1959

Дата смерти

03.03.2011

Пол

Мужской

Отец

1928 г.р.

Мать

1929 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1959

Отец: Карапетян Мнацакан Мхитарович

Мать: Казарян Марица Акоповна

Гюмри, Община Гюмри, Ширакская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карапетян Нина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васканян Каринэ

Рождение ребёнка
01.10.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Васканян Каринэ

Гюмри, Община Гюмри, Ширакская область
Рождение ребёнка
05.01.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Васканян Каринэ

Гюмри, Община Гюмри, Ширакская область
Рождение ребёнка
24.12.1995

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карапетян Нина

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Смерть
03.03.2011
Когалым, город Когалым, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

Мы используем куки для улучшения работы сайта.