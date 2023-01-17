Ратникова/Желтякова Вера Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смерти1901
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1882
Сын: Ратников/желтяков Михаил Федорович
Отец ребёнка: Ратников/желтяков Федор Егорович
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Домника Федоровна
Отец ребёнка: Ратников/желтяков Федор Егорович
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Наталья Федоровна
Отец ребёнка: Ратников/желтяков Федор Егорович
Рождение ребёнка
23.01.1891
Сын: Ратников/желтяков Василий Федорович
Отец ребёнка: Ратников/желтяков Федор Егорович
Рождение ребёнка
1894
Отец ребёнка: Ратников/желтяков Федор Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1901