Ратникова/Желтякова Вера Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ратникова/Желтякова Вера Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

1901

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1882

Сын: Ратников/желтяков Михаил Федорович

Отец ребёнка: Ратников/желтяков Федор Егорович

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Домника Федоровна

Отец ребёнка: Ратников/желтяков Федор Егорович

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Наталья Федоровна

Отец ребёнка: Ратников/желтяков Федор Егорович

Рождение ребёнка
23.01.1891

Сын: Ратников/желтяков Василий Федорович

Отец ребёнка: Ратников/желтяков Федор Егорович

Косая Губа, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1894

Сын: Ратников Семен Федорович

Отец ребёнка: Ратников/желтяков Федор Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ратников/желтяков Федор Егорович

Смерть
1901
Косая Губа, Плавский муниципальный район, Тульская область
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