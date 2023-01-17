Ратников/Желтяков Федор Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смертиДо 1901
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Ратников/желтяков Егор Игнатович
Мать: Марфа Адрианова
Рождение ребёнка
1882
Сын: Ратников/желтяков Михаил Федорович
Мать ребёнка: Ратникова/желтякова Вера Ивановна
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Домника Федоровна
Мать ребёнка: Ратникова/желтякова Вера Ивановна
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Наталья Федоровна
Мать ребёнка: Ратникова/желтякова Вера Ивановна
Рождение ребёнка
23.01.1891
Сын: Ратников/желтяков Василий Федорович
Мать ребёнка: Ратникова/желтякова Вера Ивановна
Косая Губа, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1894
Мать ребёнка: Ратникова/желтякова Вера Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1901