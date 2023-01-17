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Ратников/Желтяков Федор Егорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

До 1901

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Ратников/желтяков Егор Игнатович

Мать: Марфа Адрианова

Рождение ребёнка
1882

Сын: Ратников/желтяков Михаил Федорович

Мать ребёнка: Ратникова/желтякова Вера Ивановна

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Домника Федоровна

Мать ребёнка: Ратникова/желтякова Вера Ивановна

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Наталья Федоровна

Мать ребёнка: Ратникова/желтякова Вера Ивановна

Рождение ребёнка
23.01.1891

Сын: Ратников/желтяков Василий Федорович

Мать ребёнка: Ратникова/желтякова Вера Ивановна

Косая Губа, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1894

Сын: Ратников Семен Федорович

Мать ребёнка: Ратникова/желтякова Вера Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ратникова/желтякова Вера Ивановна

Смерть
До 1901
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