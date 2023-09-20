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Александровский Федор Афанасьевич

Место рождения

Новый Егорлык, Сальский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Александровский Афанасий Трофимович

Мать: не указана

Новый Егорлык, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александровская (Игнатенко) Дарья Тихоновна

Рождение ребёнка
05.10.1902

Дочь: Александрова Пелагея Федоровна

Мать ребёнка: Александровская (Игнатенко) Дарья Тихоновна

Новый Егорлык, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
23.02.1909

Сын: Александровский Иван Федорович

Мать ребёнка: Александровская (Игнатенко) Дарья Тихоновна

Новый Егорлык, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
Неизвестно

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