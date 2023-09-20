Александровский Федор Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Александровский Афанасий Трофимович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.10.1902
Дочь: Александрова Пелагея Федоровна
Мать ребёнка: Александровская (Игнатенко) Дарья Тихоновна
Рождение ребёнка
23.02.1909
Сын: Александровский Иван Федорович
Мать ребёнка: Александровская (Игнатенко) Дарья Тихоновна
Смерть
Неизвестно