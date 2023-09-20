Александровская (Игнатенко) Дарья Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александровская (Игнатенко) Дарья Тихоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.10.1902

Дочь: Александрова Пелагея Федоровна

Отец ребёнка: Александровский Федор Афанасьевич

Новый Егорлык, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
23.02.1909

Сын: Александровский Иван Федорович

Отец ребёнка: Александровский Федор Афанасьевич

Новый Егорлык, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Александровский Федор Афанасьевич

Смерть
Неизвестно
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