Александровская (Игнатенко) Дарья Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.10.1902
Дочь: Александрова Пелагея Федоровна
Отец ребёнка: Александровский Федор Афанасьевич
Рождение ребёнка
23.02.1909
Сын: Александровский Иван Федорович
Отец ребёнка: Александровский Федор Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно