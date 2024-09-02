Малахов Степан Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малахов Степан Иванович

Место рождения

Российская Империя, Курская губерния, Старооскольский уезд , деревня Малахова

Дата рождения

1793

Дата смерти

1841

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Малахов Иван Евлампиевич

Мать: Малахова (Малахова) Просковья Дмитриева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малахова Афосинья

Рождение ребёнка
1824

Дочь: (Малахова) Авдотья

Мать ребёнка: Малахова Афосинья

Рождение ребёнка
1826

Дочь: (Малахов) Акулина

Мать ребёнка: Малахова Афосинья

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Малахова Афосинья

Рождение ребёнка
1834

Сын: Андрей

Мать ребёнка: Малахова Афосинья

Смерть
1841
Поповка, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Малахов

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