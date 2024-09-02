Малахов Степан Иванович
Место рожденияРоссийская Империя, Курская губерния, Старооскольский уезд , деревня Малахова
Дата рождения1793
Дата смерти1841
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Малахова Афосинья
Рождение ребёнка
1824
Дочь: (Малахова) Авдотья
Мать ребёнка: Малахова Афосинья
Рождение ребёнка
1826
Дочь: (Малахов) Акулина
Мать ребёнка: Малахова Афосинья
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Малахова Афосинья
Рождение ребёнка
1834
Сын: Андрей
Мать ребёнка: Малахова Афосинья
Смерть
1841
Поповка, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Малахов