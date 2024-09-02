Малахова Афосинья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1824
Дочь: (Малахова) Авдотья
Отец ребёнка: Малахов Степан Иванович
Рождение ребёнка
1826
Дочь: (Малахов) Акулина
Отец ребёнка: Малахов Степан Иванович
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Малахов Степан Иванович
Рождение ребёнка
1834
Сын: Андрей
Отец ребёнка: Малахов Степан Иванович
Смерть
Неизвестно