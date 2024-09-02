Малахова Афосинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малахова Афосинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1793 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малахов Степан Иванович

Рождение ребёнка
1824

Дочь: (Малахова) Авдотья

Отец ребёнка: Малахов Степан Иванович

Рождение ребёнка
1826

Дочь: (Малахов) Акулина

Отец ребёнка: Малахов Степан Иванович

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Малахов Степан Иванович

Рождение ребёнка
1834

Сын: Андрей

Отец ребёнка: Малахов Степан Иванович

Смерть
Неизвестно

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