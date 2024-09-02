Малахова (Малахова) Просковья Дмитриева
Место рожденияРоссийская Империя, Курская губерния, Старооскольский уезд , деревня Малахова
Дата рождения1771
Дата смертиМежду 1816 и 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1791
Сын: Малахов Иван Однодворец Иванович
Отец ребёнка: Малахов Иван Евлампиевич
Рождение ребёнка
1793
Отец ребёнка: Малахов Иван Евлампиевич
Рождение ребёнка
1803
Отец ребёнка: Малахов Иван Евлампиевич
Смерть
Между 1816 и 1834