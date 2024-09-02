Малахова (Малахова) Просковья Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малахова (Малахова) Просковья Дмитриева

Место рождения

Российская Империя, Курская губерния, Старооскольский уезд , деревня Малахова

Дата рождения

1771

Дата смерти

Между 1816 и 1834

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1791

Сын: Малахов Иван Однодворец Иванович

Отец ребёнка: Малахов Иван Евлампиевич

Рождение ребёнка
1793

Сын: Малахов Степан Иванович

Отец ребёнка: Малахов Иван Евлампиевич

Рождение ребёнка
1803

Сын: Малахов Давыд Иванович

Отец ребёнка: Малахов Иван Евлампиевич

Смерть
Между 1816 и 1834

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