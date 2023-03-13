Сазановъ Яковъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сазановъ Яковъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1685

Дата смерти

1758

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1685

Отец: Сазановъ Емельянъ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1714

Сын: Сазановъ Иванъ

Мать ребёнка: не указана

Арзамасский уездъ, д. Сурковъ
Рождение ребёнка
1724

Сын: Сазановъ Емельянъ

Мать ребёнка: не указана

Арзамасский уездъ, д. Сурковъ
Смерть
1758
Арзамасский уездъ, д. Сурковъ
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