Сазановъ Яковъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1685
Дата смерти1758
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1685
Отец: Сазановъ Емельянъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1714
Сын: Сазановъ Иванъ
Мать ребёнка: не указана
Арзамасский уездъ, д. Сурковъ
Рождение ребёнка
1724
Сын: Сазановъ Емельянъ
Мать ребёнка: не указана
Арзамасский уездъ, д. Сурковъ
Смерть
1758
Арзамасский уездъ, д. Сурковъ