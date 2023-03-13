Сазановъ Емельянъ
Место рожденияАрзамасский уездъ, д. Сурковъ
Дата рождения1724
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724
Отец: Сазановъ Яковъ
Мать: не указана
Арзамасский уездъ, д. Сурковъ
Рождение ребёнка
1739
Сын: Сазановъ Андрей
Мать ребёнка: Сазанова Марья Абрамова
Арзамасский уездъ, д. Сурковъ
Рождение ребёнка
1744
Сын: Сазановъ Никифоръ
Мать ребёнка: Сазанова Марья Абрамова
Арзамасский уездъ, д. Сурковъ
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сазанова Марья Абрамова