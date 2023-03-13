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Сазановъ Емельянъ

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Место рождения

Арзамасский уездъ, д. Сурковъ

Дата рождения

1724

Пол

Мужской

Отец

1685 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1722 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: Сазановъ Яковъ

Мать: не указана

Арзамасский уездъ, д. Сурковъ
Рождение ребёнка
1739

Сын: Сазановъ Андрей

Мать ребёнка: Сазанова Марья Абрамова

Арзамасский уездъ, д. Сурковъ
Рождение ребёнка
1744

Сын: Сазановъ Никифоръ

Мать ребёнка: Сазанова Марья Абрамова

Арзамасский уездъ, д. Сурковъ
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сазанова Марья Абрамова

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