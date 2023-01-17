Кондюрина Евдокия Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1728
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1754
Сын: Кондюрин Степан Михайлович
Отец ребёнка: Кондюрин Михаил Яковлевич
Рождение ребёнка
1757
Сын: Кондюрин Лаврентий Михайлович
Отец ребёнка: Кондюрин Михаил Яковлевич
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Кондюрин Михаил Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно