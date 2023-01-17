Кондюрина Евдокия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондюрина Евдокия Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1728

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1754

Сын: Кондюрин Степан Михайлович

Отец ребёнка: Кондюрин Михаил Яковлевич

Асташиха, Воскресенский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1757

Сын: Кондюрин Лаврентий Михайлович

Отец ребёнка: Кондюрин Михаил Яковлевич

Асташиха, Воскресенский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Кондюрин Михаил Яковлевич

Асташиха, Воскресенский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондюрин Михаил Яковлевич

Место жительства
Неизвестно
Асташиха, Воскресенский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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