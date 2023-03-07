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Кондюрин Михаил Яковлевич

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Место рождения

Асташиха, Воскресенский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1735

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: Кондюрин Яков Леонтьевич

Мать: не указана

Асташиха, Воскресенский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1754

Сын: Кондюрин Степан Михайлович

Мать ребёнка: Кондюрина Евдокия Степановна

Асташиха, Воскресенский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1757

Сын: Кондюрин Лаврентий Михайлович

Мать ребёнка: Кондюрина Евдокия Степановна

Асташиха, Воскресенский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Кондюрина Евдокия Степановна

Асташиха, Воскресенский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кондюрина Евдокия Степановна

Место жительства
Неизвестно
Асташиха, Воскресенский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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