Кондюрин Михаил Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1735
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: Кондюрин Яков Леонтьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1754
Сын: Кондюрин Степан Михайлович
Мать ребёнка: Кондюрина Евдокия Степановна
Рождение ребёнка
1757
Сын: Кондюрин Лаврентий Михайлович
Мать ребёнка: Кондюрина Евдокия Степановна
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Кондюрина Евдокия Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно