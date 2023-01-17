Воденко Вячеслав Иванович
Место рождения
Дата рождения28.09.1894 ст.
Дата смерти17.07.1895 ст.
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1894 ст.
Отец: Воденко Иван Осипович
Мать: Воденко Любовь Ивановна
Крещение
02.10.1894 ст.
Никольская Глинковская церковь. Священник Николай Покровский. Восприемники - Виктор Иванович и Вера Ивановна Воденко, православного вероисповедания.
Смерть
17.07.1895 ст.