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Воденко Вячеслав Иванович

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

28.09.1894 ст.

Дата смерти

17.07.1895 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1894 ст.

Отец: Воденко Иван Осипович

Мать: Воденко Любовь Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Крещение
02.10.1894 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Никольская Глинковская церковь. Священник Николай Покровский. Восприемники - Виктор Иванович и Вера Ивановна Воденко, православного вероисповедания.
Смерть
17.07.1895 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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