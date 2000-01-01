Чепа (Снесарева) Анна Евстигнеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1900 и 1904
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1900 и 1904
Рождение ребёнка
Между 1920 и 1927
Сын: Чепа N Иванович
Отец ребёнка: Чепа Иван Иванович
Рождение ребёнка
Между 1929 и 1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чепа Иван Иванович
Работа или профессия
Неизвестно