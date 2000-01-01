Чепа (Снесарева) Анна Евстигнеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чепа (Снесарева) Анна Евстигнеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1900 и 1904

Пол

Женский

Отец

Между 1869 и 1875 г.р.

Мать

1870 г.р.

Дети

Между 1920 и 1927 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1900 и 1904

Отец: Снесарев Евстигней Петрович

Мать: Снесарева Варвара Ивановна

Рождение ребёнка
Между 1920 и 1927

Сын: Чепа N Иванович

Отец ребёнка: Чепа Иван Иванович

Рождение ребёнка
Между 1929 и 1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чепа Иван Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
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