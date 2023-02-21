Чепа Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1880 и 1900
Дата смерти21.07.1957
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1880 и 1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1920 и 1927
Сын: Чепа N Иванович
Мать ребёнка: Чепа Анна Евстигнеевна
Рождение ребёнка
Между 1929 и 1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чепа Анна Евстигнеевна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
21.07.1957