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Чепа Иван Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1880 и 1900

Дата смерти

21.07.1957

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Между 1920 и 1927 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1880 и 1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1920 и 1927

Сын: Чепа N Иванович

Мать ребёнка: Чепа Анна Евстигнеевна

Рождение ребёнка
Между 1929 и 1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чепа Анна Евстигнеевна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
21.07.1957
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