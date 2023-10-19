Андрей Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смерти1828
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1802
Сын: Ишерский Александр Андреевич
Рождение ребёнка
1805
Сын: Ишерский Христофор Андреевич
Рождение ребёнка
1809
Рождение ребёнка
1810
Сын: Ишерский Николай Андреевич
Рождение ребёнка
1812
Сын: Ишерский Владимир Андреевич
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Тихомирова Александра Андреевна
Работа или профессия
Неизвестно
Священник
Смерть
1828