Андрей Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрей Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

1828

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1802

Сын: Ишерский Александр Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1805

Сын: Ишерский Христофор Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1809

Сын: Ишерский Иван Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1810

Сын: Ишерский Николай Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1812

Сын: Ишерский Владимир Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Тихомирова Александра Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Священник
Смерть
1828
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