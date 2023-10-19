Тихомирова (Ишерская) Александра Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиПосле 1848
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Андрей Васильев
Бракосочетание
08.10.1844
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Тихомиров Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1848
Сын: Тихомиров Алексей Иванович
Отец ребёнка: Тихомиров Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1851
Отец ребёнка: Тихомиров Иван Дмитриевич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1848