Тихомирова (Ишерская) Александра Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихомирова (Ишерская) Александра Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

После 1848

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Андрей Васильев

Мать: не указана

Бракосочетание
08.10.1844

Муж: Тихомиров Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Тихомиров Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
1848

Сын: Тихомиров Алексей Иванович

Отец ребёнка: Тихомиров Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
1851

Сын: Тихомиров Петр Иванович

Отец ребёнка: Тихомиров Иван Дмитриевич

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1848
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